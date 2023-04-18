Москвичи хотят поучаствовать в кузбасском патриотическом фестивале «#ПесниZаРодину»

Кузбасский фестиваль патриотической песни объединяет всю Россию

В муниципальные оргкомитеты кузбасского фестиваля - конкурса «#ПесниZаРодину» стали поступать звонки из Москвы и Московской области, а также из многих городов Сибирского Федерального округа с просьбами принять участие в проекте.

- Это говорит, о том, что масштаб конкурса превзошел самые смелые ожидания. О том, что наш песенный конкурс вдохновляет людей по всей стране. С нетерпением ждем заявок от россиян - сообщили «КП» - Кемерово» организаторы фестиваля.

В министерстве культуры Кузбасса отметили, в фестивале-конкурсе участвуют и профессионалы, и любители. Участники могут размещать свои произведения в социальных сетях с хештегом #ПесниZаРодину.

Заявки уже подали 10 тысяч человек. Среди них - школьники, студенты, воспитанники детских садов, учителя, сотрудники промышленных предприятий, общественники, социальные работники, представители правоохранительных органов, творческие коллективы учреждений культуры региона и ветераны.

Напомним, первый муниципальный этап регионального фестиваля патриотической песни продлиться до конца мая. Затем лучшие песни будут отобраны в финал конкурса, который пройдет в регионе со 2 по 30 июня. В мероприятии принимают участие свыше десяти тысяч кузбасских исполнителей.