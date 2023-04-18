Игрок хоккейного «Кузбасса» получил звание «Джентльмена» по итогам сезона

Полузащитник «Кузбасса» Руслан Тремаскин получил приз «Игрок-джентльмен» по итогам хоккейного сезона 2022/2023.

Федерация хоккея с мячом России утвердила список лучших игроков в индивидуальных номинациях. В список попали 12 спортсменов, в том числе наш земляк. Капитан «Кузбасса» стал «Джентльменом года» - этот приз вручается за проявленные человеческие качества.

Фото: Bandyvesti / ВКонтакте

Самым ценным игроком сезона назван Юрий Шардаков из «СКА-Нефтяника», самым результативным - Алмаз Миргазов из столичного «Динамо». Лучший вратарь - Юрий Иванчиков («Старт»), лучший новичок - Всеволод Евсеев («Енисей»), лучший защитник - Валерий Ивкин («СКА-Нефтяник»), лучший полузащитник и самый ценный игрок плей-офф - Евгений Дергаев («Водник»), лучший нападающий - Никита Иванов («СКА-Нефтяник»).