В Кемерове врачи провели сложную операцию 15-летнему подростку, пострадавшему при пожаре

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Врачи ожогового отделения ККБСМП им. М.А. Подгорбунского провели сложную операцию 15-летнему подростку, пострадавшему во время пожара в раннем действе. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Мальчик получил глубокие ожоги, когда ему было два года. От огня пострадали плечи, грудная клетка и передняя область шеи. Из-за продольных рубцов на шее ребенок почти не мог двигать головой.

Специалисты провели операцию в два этапа. Сначала взяли здоровую кожу с правого надплечья, а затем рассекли рубцы на шее и устранили дефект при помощи подготовленного кожного лоскута.

- Все прошло без осложнений. Сейчас подросток может сгибать и разгибать голову, выписан домой и продолжает восстановление, — рассказал заведующий ожоговым отделением Евгений Альтшулер.