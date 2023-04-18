Брокер - аферист сорвал с доверчивого кузбасского игрока полуторамиллионный куш

Телефонные мошенники часто примерят на себя маску брокеров Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Предприимчивый новокузнечанин в понедельник, 17 апреля, находясь в отличном расположении духа, решил испытать удачу в игре на бирже. После регистрации на сайте одной из инвесткомпаний, с ним по телефону тут связался «брокер - консультант». Консультации свои он начал сразу. Попросил новокузнечанина, не откладывая в долгий ящик, перевести для начала несколько сотен тысяч рублей на специальный лицевой счет. Потом еще и еще. Игрок так вошел во вкус, что потравив все свои сбережения, принялся «спускать» и кредитные деньги. Всего он вложил в псевдобиржу полтора миллиона рублей, так и не получив обещанной прибыли.

Аферистов уже разыскивают, возбуждено уголовное дело. С начала года мошенники с помощью различных преступных схем похитили у жителей региона уже более 514 миллионов рублей, всего в отношении кузбассовцев совершено 2 343 киберпреступления, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.