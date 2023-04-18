Кузбасский эксперт рассказала, как сделать первые шаги на пути к созданию пассивного дохода

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прежде чем начать вкладывать деньги в различные финансовые инструменты, необходимо рассчитаться с долгами. Об этом заявила блогер и финансовый эксперт Анна Меженок в программе «О финансах просто» на радиостанции «Кузбасс FM».

По словам эксперта, сейчас в мире активно развиваться движение FIRE (financial independence retire early), идея которого состоит в том, чтобы создать капитал, который позволит не работать. Для этого необходимо много трудится и 60-70% своего дохода вкладывать в инвестиции.

- Пенсия в 35 лет, здоровье - главная ценность, работа на увеличение дохода, но расходы при этом не увеличиваются, регулярные инвестиции и жесткая дисциплина, - вот главные идеи движения FIRE, - рассказала финансовый эксперт Анна Меженок, - Но прежде чем ими вдохновиться, нужно совершить простые действия – рассчитаться со всеми кредитами, сформировать подушку безопасности, разобраться в финансовых инструментах и изучать налоги.

Анна Меженок отметила, что пассивный доход – это не просто вкладывать куда-то деньги. Необходимо разбираться в сфере, куда планируете инвестировать, изучать литературу.

Послушать интервью полностью можно на радиостанции «Кузбасс FM» по ссылке.