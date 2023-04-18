54 городских пространства будут благоустроены в Кузбассе в 2024 году

Детские площадки в Кузбассе становятся сказочно зелеными

В городах Кузбасса в следующем году власти региона, рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», планируют благоустроить 54 общественных пространства. Это парки, скверы, площади, улицы, детские площадки.

- Благодаря голосованию, которое проводится в третий раз, жители Кузбасса самостоятельно могут выбрать общественные территории для благоустройства. За два года кузбассовцы определили уже около 100 таких объектов, - сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

В этом году в голосовании принимают участие 19 кузбасских муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

Голосование будет проходить до 31 мая в режиме онлайн.

- Проголосовать можно на странице 42.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Проголосовать может любой желающий старше 14 лет, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.