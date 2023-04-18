Кемеровчанин приобрел самый дорогой в мире пластилин

Жертвой интернет - мошенников снова стал житель Кузбасса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кемеровчанин вместо айфонов «купил» у мошенника пластилин за 335 000 рублей. Самый дорогой материал для лепки он приобрел в интернете.

На одном из интернет-сайтов потерпевший нашел объявление о продаже нескольких недорогих, сравнительно с рынком, айфонов. При этом мужчина несколько раз уточнил у продавца, подлинность гаджетов. Тот заверил, что о подвохе даже речи не может быть. Причем так уверенно и убедительно, что кузбассовец поверил в это безоговорочно. А уж когда получил от продавца копии документов, подтверждающих подлинность гаджетов, немедленно перевел нужную сумму в размере 335 тысяч рублей на указанный счет.

- Спустя некоторое время горожанин получил свой долгожданный заказ в почтовом отделении. Но вместо новых смартфонов в коробках лежал аккуратно завернутый в полиэтиленовые мешочки обыкновенный пластилин. Все попытки тут же прояснить ситуацию по телефону и интернету оказались тщетны. Мошенник предсказуемо вышел из игры. Сейчас его активно ищут. И вероятность, что аферист будет задержан, достаточно высокая, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.