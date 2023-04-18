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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:06

Болезни сердца выявят у новокузнечан на ранней стадии

Вычислить опасные недуги врачам поможет новый современный ультразвуковой сканер
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новый ультрозвуковой сане поступил в центральную больницу Новокузнецка

Новый ультрозвуковой сане поступил в центральную больницу Новокузнецка

Передвижной ультразвуковой сканер экспертного класса «РуСкан 65» стоимостью 7,2 миллионов рублей приобретен для Новокузнецкой городскую клиническую больницу № 29 имени А.А. Луцика.

- Российский сканер будет исследовать сердце и сосуды. Его высокотехнологичные датчики позволят врачам точно и эффективно вычислять болезни на самой ранней стадии. Благодаря этому кардиологи смогут своевременно начать лечение, позволяющее избежать серьезных осложнений и сохранить жизнь и здоровье пациентов, - рассказал «КП» - Кемерово» заведующий кардиологическим отделением НГКБ № 29 Валерий Никифоров.