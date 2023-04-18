Две тысячи птицезащитных устройств установят на ЛЭП в Кузбассе

Почти две тысячи птицезащитных устройств установят на ЛЭП в Кузбасс.

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири начал монтаж птицезащитных устройств на 11 линиях электропередачи 220 кВ в Кемеровской области. Всего в 2023 году специалисты установят более 1,9 тысячи единиц оборудования. Это повысит надежность электроснабжения региона с населением более 2,5 млн человек и снизит риск поражения птиц электрическим током.

Работы уже выполнены на двух ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение крупнейшего в Сибири сталелитейного предприятия – Западно-Сибирского металлургического комбината. Энергетики установили на воздушных линиях 342 птицезащитных устройства.

В дальнейшем аналогичные мероприятия будут реализованы на ЛЭП, питающих южный ход Транссиба, обеспечивающих связь Кузбасса с Томской областью и участвующих в выдаче мощности крупнейших генерирующих объектов региона: Томь-Усинской и Беловской ГРЭС.

По статистике жизнедеятельность птиц является одной из наиболее распространенных причин технологических нарушений в магистральных сетях. Поэтому энергетики оснащают воздушные линии электропередачи специальными защитными устройствами, которые препятствуют доступу птиц к находящимся под напряжением объектам.

В Кемеровской области обитает более 320 видов пернатых, 57 из которых занесены в региональную Красную книгу, в том числе черный аист, сокол-сапсан, кречет, беркут и другие.