На кузбасской трассе столкнулись десять автомобилей

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Беловском округе вечером во вторник, 18 апреля, почти одновременно произошло четыре ДТП. Об обстоятельствах произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Машины столкнулись с небольшой разницей во времени на 109 километре трассы Кемерово – Новокузнецк. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry двигаясь в сторону Новокузнецка, не учел дорожные и метеорологические условия, выбрал неправильную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в машину Scania. Далее, по аналогичной схеме произошло еще три ДТП. В результате повреждения получили десять автомобилей. Из людей никто не пострадал.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, особенно сложных погодных условиях.