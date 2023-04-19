В Кузбассе более 40 человек пострадали от укусов клещей

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В Кузбассе с начала клещевого сезона в больницы по поводу присасывания этих паразитов обратились 43 человека, их них 11 детей и подростков. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что Кемеровская область является эндемичной по клещевому энцефалиту, случаи присасывания клещей регистрируются на всех территориях региона.

В случае укуса необходимо обратиться за медицинской помощью. В больнице клеща удалят и исследуют на наличие вирусов. В случае если результат будет положительным, человеку назначат экстренную иммунопрофилактику. Если клеща удали сами, необходимо сохранить его живым и привезти в медицинскую организацию для исследования.

Также в Роспотребнадзоре призвали кузбассовцев соблюдать правила при посещении лесов и дачных участков: использовать одежду, максимально закрывающую тело, применять акарицидно-репеллентные средства, регулярно осматриваться.