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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 2:56

Глава СКР потребовал доложить об инциденте с вооруженным мужчиной в кузбасской школе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после хулиганских действий на территории школы в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

17 апреля житель Новокузнецка проник в помещение сельской школы и достал ружье. После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с использованием оружия» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе следствия и предварительно установленных обстоятельствах, - сообщили в СК России.