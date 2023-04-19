В СГК Кузбасса ответили на вопросы о сроках окончания отопительного сезона

Фото: архив "КП"
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сроки окончания отопительного сезона в городах Кузбасса пока даже не рассматриваются. Об этом сообщили в СГК Кузбасса, отвечая на вопросы жителей.
Решение о прекращении подачи тепла принимают главы городов. При этом учитывается среднесуточная температура воздуха – она должна быть не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.
В это году апрель оказался холоднее обычного. Минувшей ночью температура в Кузбассе опускалась до -17, днем ожидается -2.
- Долгосрочных прогнозов, когда среднесуточная температура достигнет +8 градусов - нет. Кузбасские электростанции СГК работают по фактической погоде за окном, - отметили в СГК Кузбасса.
Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Кузбассе был завершен 13 мая.