В СГК Кузбасса ответили на вопросы о сроках окончания отопительного сезона

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сроки окончания отопительного сезона в городах Кузбасса пока даже не рассматриваются. Об этом сообщили в СГК Кузбасса, отвечая на вопросы жителей.

Решение о прекращении подачи тепла принимают главы городов. При этом учитывается среднесуточная температура воздуха – она должна быть не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

В это году апрель оказался холоднее обычного. Минувшей ночью температура в Кузбассе опускалась до -17, днем ожидается -2.

- Долгосрочных прогнозов, когда среднесуточная температура достигнет +8 градусов - нет. Кузбасские электростанции СГК работают по фактической погоде за окном, - отметили в СГК Кузбасса.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Кузбассе был завершен 13 мая.