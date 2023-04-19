Жители Кузбасса приводят в порядок исторические места Кемеровской области

В Кузбассе начались исторические субботники

Люди провели исторические субботники у памятных мест своих городов и районов

Жители Кузбасса провели исторические субботники у памятных мест своих городов и районов. У памятников истории и культуры люди убирали прилегающую территорию, расчищали фасады, проводили косметический ремонт. В благодарность сотрудники музеев организовали для волонтеров и работников, городских и районных учреждений экскурсии

В Ленинске-Кузнецком от прошлогодней травы и мусора очистили Аллею Героев, в Верх-Чебуле убрали снег на территории Памятника стражам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. А в поселке Ижморский добровольцы облагородили территорию вокруг исторической водонапорной башни, построенной еще в начале прошлого века.

Исторические субботники продлятся в регионе до конца текущей недели. В четверг, 20 апреля кемеровские студенты - волонтеры приведут в порядок территорию областного музея - заповедника «Красная Горка», а в субботу, 22 апреля, в Новокузнецке, в рамках XI волонтерской экологической акции «Памятнику быть!», студенты кузбасского колледжа искусств наведут порядок в музее - заповеднике «Кузнецкая крепость».

- Затем участники исторического субботника посетят вставочные фонды «Кузнецкой крепости», - сообщили «КП» - Кемерово в администрации Новокузнецка.