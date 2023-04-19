В Кемерове увеличится количество московских авиарейсов

В Кемерове увеличиться количество московских авиарейсов

Две авиакомпании снова начнут выполнять рейсы в Москву из кемеровского Международного аэропорта имени А. Леонова.

- С 22 апреля в ежедневном режиме возобновит рейсы в Москву авиакомпания «Сибирь», а с 3 июня - «Победа».

«Победа» будет летать в столицу по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам Обратные рейсы в Кемерово Боинг 737 выполнит по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже началась, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса

Напомним, сегодня из Кемерова прямым авиарейсом можно добраться не только в Москву, но и в Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Омск, Санкт-Петербург, а также в Сочи и Красноярск. В эти же города можно улететь из новокузнецкого аэропорта. Кроме того раз в неделю из южной столицы Кузбасса можно улететь в Сургут и Тюмень.