Жителя Кемерова приговорили к реальному лишению свободы за поджог автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове к реальному лишению свободы приговорили 26-летнего рецидивиста, который из мести поджег чужой автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В январе прошлого года в полицию за помощью обратился 49-летний мужчина. Он сообщил, что ночью на парковке во дворе кто-то поджег его автомобиль «Фольксваген Тигуан», который он недавно приобрел в автосалоне за три миллиона рублей.

Полицейские смогли найти преступника – им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за уничтожение имущества, 26-летний горожанин. Как выяснилось, поджог он совершил из мести. Накануне происшествия мужчина попал в ДТП, после чего случайно увидел в одном из дворов иномарку второго участника аварии. Злоумышленник облил машину бензином, поджег ее и скрылся. В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Суд приговорил фигуранта к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения. Также поджигателя обязали возместить причиненный ущерб и запретили ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.