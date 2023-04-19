Детскую больницу Кузбасса оснастили современным оборудованием

Детскую больницу Кузбасса оснастили новым реабилитационным оборудованием

В Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Ю.А. Атаманова по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Здравоохранение» поступили приборы для пациентов перенесших различные травмы, а также для детей с завоеваниями опорно - двигательного аппарата, центральной нервной системы, в том числе для ребят, страдающих церебральным параличом.

- Детскую больницу области оснастили шестью артромотоми. Это специальные отечественные тренажеры, помогающие вернуть подвижность суставам в случае осложнений после переломов, длительного ношения гипса. Они вполне подходят и для восстановительного лечения после операций, - рассказали «КП» - Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

Кроме того, для маленьких пациентов приобрели два комплекта лестниц-брусьев с электронной регулировкой ступеней. Они тренируют шаговые движения у детей с двигательными нарушениями, в том числе при неврологических заболеваниях. Лечебно - физкультурные снаряды улучшают координацию движений, тонус, силу и выносливость мышц.

- Результат виден, практически, сразу. К примеру, у одного нашего пациента полностью восстановился объем движений коленного сустава. Боль и отеки ушли. Колено у мальчика полностью сгибается и разгибается полностью, - рассказал «КП» - Кемерово» врач физической реабилитационной медицины отделения реабилитации детской областной больницы Дмитрий Рунда.