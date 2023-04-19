Сергей Цивилев проведал кузбасских участников СВО в госпитале им. Бурденко

Сергей Цмвилев проведал кузбасских бойцов СВО в в главном военном госпитале России

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с депутатами Госдумы Дмитрием Исламовым и Вероникой Власовой навестил 11 кузбасских участников спецоперации на Украине, в московском военном госпитале им Н.Н. Бурденко. Во время беседы он предложил солдатам и их семьям помощь в решении всех имеющихся вопросов.

- В каждой ситуации мы разбираемся индивидуально. Участникам СВО с серьезными ранениями оказываем комплексную медицинскую, психологическую и социальную помощь», - подчеркнул Сергей Цивилев.

В регионе действительно созданы отличные условия для восстановления участников специальной военной операции, их возвращения к жизни в мирных условиях. Это касается и средств реабилитации, протезы конечностей, например, производит новокузнецкий филиал АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Юридическую и психологическую помощь, поддержку в трудоустройстве оказывают специалисты специального регионального Госфонда. Здесь же вестернам боевых действий на Украине помогают получить путевки в санатории.

- Все наши бойцы для нас - герои. Поэтому родной регион сделает для солдат, их семей все возможное, - отметил Сергей Цивилев.