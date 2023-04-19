Преподаватель ГИТИСа отобрала двух кемеровчан на проекте МТС «Поколение М»

За шанс поступить в ГИТИС боролись старшеклассники из почти тридцати сибирских городов.

Мероприятие в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» для абитуриентов Сибири, желающих поступить в ГИТИС, состоялась 13-14 апреля на цифровой платформе Webinar от МТС. В нем приняли участие старшеклассники из почти тридцати сибирских городов. Перед началом онлайн-консультаций преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Галина Валерьевна Дубовская дала участникам рекомендации по подбору репертуара, поделилась профессиональными секретами и ответила на вопросы. Затем абитуриенты продемонстрировали свои актерские способности и навыки. В числе лучших, по оценке эксперта, оказались Михаил Джулань (17 лет) и Ростислав Горячев (18 лет) из Кемерова. Они допущены на очный тур прослушиваний в мастерские Бориса Морозова и Валерия Саркисова.

Михаил Джулань читал отрывок из рассказа Василия Шукшина, басню Ивана Крылова и стихотворения Осипа Мандельштама. Молодой человек давно увлекается театром, играет в рок-группе, поет и пишет стихи. Кемеровчанин намерен воспользоваться своим преимуществом при поступлении в ГИТИС, которое получил благодаря участию в проекте «Поколения М». Как и Ростислав Горячев, который постигает мастерство актера на театральном отделении Детской школы искусств №15. Во время онлайн-консультации Ростислав исполнил отрывок из рассказа Михаила Зощенко и стихи Константина Симонова.

- Онлайн-формат мне дался легче, потому что домашняя обстановка успокаивает, я смог настроиться и не сбивался при прочтении программы. Ожидал ли, что пройду испытания? Это было очень и очень неожиданно. Я испытал приятное удивление, смешанное с искренней радостью. Обязательно воспользуюсь шансом и поеду в Москву на второй, очный этап, – поделился Ростислав.

- В очередной раз убеждаюсь, что в Кузбассе много талантливых ребят. Наши дети не раз становились победителями и призёрами образовательного проекта МТС «Поколение М». Например, кемеровчанка Аделина Хромченко, которая своим художественным талантом трижды «заработала» поездку в Москву и выставляла работы в Третьяковской галерее. Рад, что на этот раз и наших юных актеров оценили по достоинству. Важно, что они прошли во второй тур вступительных испытаний в ГИТИС, не выезжая из дома: цифровые технологии стирают многие пространственные и социальные барьеры, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

У кузбасских абитуриентов есть еще один шанс не только пройти сразу на второй тур творческих испытаний в ГИТИС в этом году, но и побывать в закулисье легендарного вуза на персональной экскурсии. Такую возможность предоставят победителям онлайн-конкурса «Мастерская ГИТИС» проекта «Поколения М». Для участия нужно записать видео с исполнением чтецкой программы и загрузить на сайт pokolenie.mts.ru до 31 мая.