В Кемерове на перекрестке бульвара Строителей и проспекта Химиков отключат светофоры

В Кемерове на время погаснут светофоры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове в четверг, 20 апреля, с 9.00 до 12.00 на перекрестке бульвара Строителей и проспекта Химиков временно отключат светофоры. Об этом сообщают в администрации областного центра.

- Отключение светофоров связано с ремонтными работами на городской инфраструктуре, требующими отключения электроэнергии. График ремонтных работ будет полностью соблюдаться, поэтому с восстановлением работы светофоров в указанное время проблем не будет, - сообщили коммунальные службы города.

Власти Кемерова попросили водителей, особенно городского пассажирского транспорта, быть предельно внимательными и соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков, а также уступать дорогу пешеходам.