В Кузбассе скоро снова заиграют фонтаны

Возле кемеровского драмтеатра к лету готовят самый главный кузбасский фонтан

В Кемерове приступили к расконсервации фонтанов после зимы. Несмотря на аномальный для апреля мороз, все работы по подготовке к запуску городских фонтанов идут в соответствии с графиком. Их завершат до конца апреля.

- Специалисты городских коммунальных служб снимают защитные конструкции, очищают чаши фонтанов, проверяют состояние оборудования, гидроизоляции, выполняют небольшие ремонты. Бесперебойная подача должна быть обеспечена на все положенное время работы фонтанов. У некоторых есть свои тонкости, связанные с освещением. Поэтому для подготовки фонтанов к лету требуется разносторонний подход узких специалистов, - рассказали «КП»-Кемерово» в мэрии города.

Работы ведутся на фонтанах возле драматического театра, в сквере Резникова, у ДК Шахтеров, возле Государственной филармонии Кузбасса, в Шалготарьяне, Лесной Поляне.

Кемеровские фонтаны должны по плану зажурчать уже с 1 мая, если погода, конечно, будет не против.