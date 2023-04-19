Новые школы, детсады и парки построят в Кузбассе к Дню Шахтера

В Кузбассе идет подготовка к Дню Шахтера

В Кемеровском муниципальном округе полным идет подготовка к главному областному празднику - Дню шахтера. По традиции он пройдет в Кузбассе в конце августа.

В рамках подготовки к празднику в поселке Пригородный построят новую современную школу за 889 миллионов рублей. А в селе Березово в строительство детсада на 140 мест инвестируют 494,4 миллион рублей.

Кроме того, по губернаторской программе «Моя новая школа» полностью обновятся образовательные учреждения в деревне Береговой, поселке Металлплощадка и селе Верхотомском. В селе Елыкаево к главному празднику Кузбасса капитально отремонтируют детсад на 130 мест. Стоимость реконструкции дошкольного учреждения оставит 55,6 миллионов рублей.

Обновят в Кемеровском районе и медицинские объекты. К трем новым врачебные амбулаториям, а также к пяти модульным фельдшерско-акушерских пунктам добавят еще два современных ФАПа - в деревнях Тебеньковка и Воскресенка. Новым оборудованием уже оснащена Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В. Батиевского, - сообщили в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

Обновятся к Дню Шахтера и общественные пространства. В поселке Металлплощадка обновят «Наш парк». На очереди и реконструкция памятников землякам-героям в деревнях Береговая и Усть-Хмелевка.