Свыше десяти тысяч кузбассовцев споют «#ПесниZаРодину»

В Кузбасс растет число желающих спеть на фестивале патриотической песни

В регионе продолжается прием заявок на фестиваль-конкурс патриотической песни «#ПесниZаРодину», посвященный Николаю Масалову. В муниципальные оргкомитеты поступило уже более 1 600 заявок.

Больше всех хотят спеть патриотические песни кемеровчане и жители Новокузнецка. От двух самых крупных городов Кузбасса в оргкомитет фестиваля пришло свыше 700 заявок на участие.

Напомним, принять участие в фестивале-конкурсе могут как профессиональные, так и любительские творческие коллективы, исполнители, музыканты, поэты, композиторы, аранжировщики, авторы музыкальных произведений. Участники размещают свои произведения в социальных сетях с хештегом «#ПесниZаРодину».

- Посмотреть вокальные выступления участников Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни «#ПесниZаРодину» можно уже сейчас на официальной странице во «ВКонтакте». Ожидается, что в фестивале примет участие свыше 10 тысяч человек, - напомнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.