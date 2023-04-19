Кемеровчане могут проголосовать за объекты благоустройства в МФЦ и в общественных местах

Кемеровчане могут проголосовать даже во время прогулки. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В Кемерове набирает обороты голосование за объекты благоустройства, которые власти города в 2024 году отремонтируют по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром путинным.

Напомним, проголосовать за парки и скверы, которым требуется обновление можно на сайте 42.gorodsreda.ru, А те, у кого по какой-то причине не получается это сделать на сайте, могут обратиться за помощью к волонтерам. Их можно найти на популярных общественных площадках города, где они рассказывают кемеровчанам о голосовании и помогают им сделать свой выбор.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, узнать волонтеров можно по специальной форме и стойке для голосования.

Также волонтеров можно найти в МФЦ, а еще они будут работать на всех массовых мероприятиях, которые состоятся 1 и 9 мая.

Отдать свой голос можно до 31 мая.