В Кемерове открыли для проезда перекресток улиц Гагарина и Шорникова

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове раньше запланированного открыли для проезда перекресток улиц Гагарина и Шорникова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администарции.

Участок закрывали с 15 апреля. Планировалось, что в течение восьми дней - до 23 апреля – специалисты будут монтировать на перекрестке инженерные коммуникации в рамках комплексного развития территории заискитимской части города. Но в итоге работы были выполнены быстрее.

- Движение автомобилей через перекресток улиц Гагарина и Шорникова открыто раньше срока! – сообщили вечером 19 апреля в мэрии.