В Кузбассе женщину привлекут к уголовной ответственности за грабеж и кражу

За кражи и грабеж жительницу Кузбасса могут лишить свободы на несколько лет Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Беловские полицейские задержали 34 - летнюю женщину, которая посреди дня она грубо выхватила у пожилой пенсионерки ее сумочку с деньгами и телефоном. До этого она украла из двух магазинов продукты на девять тысяч рублей.

- По горячим следам рецидивистку задержали. Она призналась полицейским, что спускаясь с четвертого этажа многоквартирного дома, она, заметив пенсионерку, открывавшую дверь своей квартиры, вырвала из ее рук сумку и скрылась. Злоумышленница сдала телефон в комиссионный магазин, а на наличные деньги приобрела наркотики. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД Кузбасса по Кемеровской области.

Против беловчанку по трем эпизодам краж и грабежа возбуждено уголовное дело