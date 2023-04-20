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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 2:23

В Кузбассе женщину привлекут к уголовной ответственности за грабеж и кражу

Она вырвала из рук пенсионерки сумку с деньгами и телефоном
Анатолий БОЛДЫРЕВ
За кражи и грабеж жительницу Кузбасса могут лишить свободы на несколько лет

За кражи и грабеж жительницу Кузбасса могут лишить свободы на несколько лет

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Беловские полицейские задержали 34 - летнюю женщину, которая посреди дня она грубо выхватила у пожилой пенсионерки ее сумочку с деньгами и телефоном. До этого она украла из двух магазинов продукты на девять тысяч рублей.

- По горячим следам рецидивистку задержали. Она призналась полицейским, что спускаясь с четвертого этажа многоквартирного дома, она, заметив пенсионерку, открывавшую дверь своей квартиры, вырвала из ее рук сумку и скрылась. Злоумышленница сдала телефон в комиссионный магазин, а на наличные деньги приобрела наркотики. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД Кузбасса по Кемеровской области.

Против беловчанку по трем эпизодам краж и грабежа возбуждено уголовное дело