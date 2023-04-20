В Кузбассе 500 человек с начала года научили распознавать телефонных мошенников

Кузбассовцев учат правильно распоряжаться деньгами Фото: Даниил ОПАРИН

В Кузбассе с начала этого года уже около 500 человек прошли обучение финансовой грамотности в рамках проекта «Финансовая грамотность в трудовых коллективах». Людей обучают без отрыва от производства.

Обучаем комплексно, прямо в трудовых коллективах. Говорим о семенных финансах, формируем в целом экономическую культуру. Большое внимание уделяем профилактики финансового мошенничества. Проблема более чем актуальна, поэтому специалисты учат людей распознавать аферистов и не дать им никаких шансов себя обмануть, - рассказала «КП» - Кемерово» заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Полезные знания уже получили коллективы крупных промышленных предприятий и сфер обслуживания, педагоги школ и сотрудники администрации Беловского округа, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» города Тайги, образовательных учреждений Осинников, а также Детской художественной школы в Кемерове. Всего 500 человек с начал текущего года, - уточнили в пресс- службе администрации Правительства региона.