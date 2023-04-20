Житель Тольятти попался в Кузбассе на хранении наркотиков

В Кузбассе осудили жителя Поволжья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе к семи годам шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима приговорили жителя Самары за хранение сильнодействующего наркотического вещества.

Прибыв в столицу Кузбасса по заданию своего «работодателя», мужчина пытался заложить несколько наркотических закладок на территории Мариинска. Но сделать этого полицейские ему не дали - вовремя задержали наркодилера. При досмотре у него нашли 36 свертков с сильнодействующим наркотиком, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Собранные следствием доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.