Восемь миллионов рублей за три дня похитили у 19 жителей Кузбасса лжебанкиры

Лжебанкиры выманили у кузбассовцев восемь миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным полиции Кузбасса, накануне 19 жителей региона стали жертвами мошенников. У них похищено восемь миллионов рублей.

Почти все жертвы телефонных мошенников попались на звонках из «банка». В последнее время именно эту схему аферисты используют чаще всего.

- В Новокузнецке взрослый мужчина, не раз, слышавший из теленовостей предупреждения о телефонных лжебанкирах, все же поддался на их уловку.

- Новокузнечанину позвонил «сотрудник» «Центробанка» и разыграл настоящий спектакль о мошенниках, которые, якобы, хотят похитить у него деньги. Чтобы избежать этого, «банкир» убедил сибиряка перевести средства на «безопасный» счет. В итоге житель Кузбасса лишился двух миллионов трехсот тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В региональном силовом ведомстве напомнили, что с начала года аферисты похитили у жителей региона уже более 523 миллионов рублей, в отношении кузбассовцев совершено 2 443 киберпреступления.