В Кузбассе мужчину будут судить за смерть приятеля

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерве перед судом предстанет 59-летний мужчина, который до смерти избил знакомого. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло в декабре прошлого года. К мужчине зашел в гости к 63-летний приятель, из-за малозначительного повода они поссорились. Разозлившись, хозяин квартиры избил знакомого. Гость ушел домой, где спустя непродолжительное время скончался. Тело мужчины обнаружили соседи, сообщившие о случившемся в правоохранительные органы.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас материалы переданы в суд.