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НовостиОбщество21 апреля 2023 2:23

Кузбасс вошел в список регионов с высоким риском заразиться клещевым энцефалитом

Данные опубликовал Роспотребнадзор России
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбасс вошел в перечень российских регионов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту.

Список составил Роспотребнадзор России. В него попали конкретные территории в регионах, где существует высокий риск заболеть клещевым вирусным энцефалитом. В документе сказано, что опасные членистоногие облюбовали все 34 административные территории Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что для составления перечня была использована статистика за 2022 год. Регионам нужно учитывать данную информацию при планировании противоэпидемических мероприятий.