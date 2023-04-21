Свыше 121 тысячи человек приняли участие во Всекузбасском субботнике

Особое внимание во время субботников кузбассовцы уделили памятным местам.

В четверг, 20 апреля в Кузбассе прошел региональный весенний субботник. На него вышли более 121 тысячи участников. В городах и районах кузбассовцы привели в порядок скверы, улицы, площади, остановочные павильоны, дворовые территории. После зимы собрано и вывезено свыше десяти тысяч кубометров мусора и прошлогодней листвы.

Жители Кемерове убирали знакомые места города - «Парк Чудес», парк «Березовая роща», бульвар Строителей, проспекты Ленина и Октябрьский. Новокузнечане привели в порядок сквер Доблести и Славы и парк Шахтерской Славы. Юргинцы особое внимание местным аллеям Победы и «Памяти воинов Великой Отечественной войны».

В пресс- службе администрации Правительства региона «КП» - Кемерово» сообщили, что в субботнике приняли участие школьники, молодежь, ветераны, представители общественных организаций, предприятий, коллективы бюджетных учреждений, волонтеры, а также члены правительства Кузбасса.

- Субботники - это хорошая весенняя традиция, которая давно существует в нашей стране. Очень приятно видеть, что люди неравнодушно относятся к территориям, где живут, трудятся и отдыхают. Красота и чистота и родного Кузбасса - в наших руках, - отметил Сергей Цивилев.