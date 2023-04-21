В кузбасских техникумах и колледжах состоится Единый день открытых дверей

Фото: Министерство образования Кузбасса.

22 апреля в техникумах и колледжах Кузбасса пройдет Единый день открытых дверей. Об этом сообщили в Министерстве образования Кузбасса.

В мероприятии примут участие около 1000 человек – это школьники 8 -11-х классов, их родители, педагоги и мастера производственного обучения. Опорные работодатели кластера и региональные органы исполнительной власти расскажут участникам подробно о модели образовательно-производственного центра.

- Благодаря Единому дню открытых дверей у ребят появится возможность пройти обучение по образовательным программам в кластерах, а также возможность трудоустройства по окончании обучения на передовые отраслевые предприятия региона, - отметили в Министерстве образования Кузбасса.

Напомним, что Кузбасс вошел в число пилотных регионов реализации проекта «Профессионалитет». Он предполагает максимальную ориентированность обучения на практику и подготовку специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

В рамках единого дня открытых дверей «Профессионалитета» также пройдет всекузбасское родительское онлайн-собрание.