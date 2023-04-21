В Кузбассе суд обязал мужчину пройти лечение у нарколога

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Березовский городской суд обязал 38-летнего местного жителя пройти лечение от наркомании. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Летом мужчина купил для себя запрещенные вещества, однако употребить их не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. У него было изъято 0,461 грамм зелья, что является крупным размером. На наркомана завели уголовно дело.

Суд признал березовчанина виновным и назначил ему три года лишения свободы условно. При этом мужчину обязали пройти лечение в наркологическом стационаре, поскольку он, согласно заключению экспертов, страдает синдромом зависимости от опиоидов.