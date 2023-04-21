В школах Кузбасса усилили медосмотры детей

Медосмотры детей в Кузбассе стали чаще проводить непосредственно в образовательных учреждениях, нежели в детских поликлиниках. В этом году врачи осмотрят в школах полтора миллиона учащихся.

- Это удобно, ребятам не нужно идти в поликлинику, отвлекаться от учебного процесса, - рассказала «КП» - Кемерово» врач-педиатр Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Елена Атаманова.

Для каждого возраста определен свой перечень исследований. Это может быть только осмотр педиатра и детского стоматолога или комплексное обследование. К примеру, шестилетние дети проходят УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭКГ, ЭХОКГ, сдают анализы. Их дополнительно осматривают узкие специалисты: невролог, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог-ортопед, детский психиатр.

- Обследование проводится в два этапа. Если по итогам первого появляются подозрения на заболевание, ребенка направляют на дополнительную консультацию и исследования, - уточнили в Минздраве Кузбасса.