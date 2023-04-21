Специалисты объяснили причины провала асфальта под автомобилем на проспекте Ленина в Кемерове

Причиной образования ямы на проспекте Ленина в Кемерове, куда сегодня колесом провалился легковой автомобиль, стало обрушение железобетонных балок перекрытия тепловой камеры. Об этом сообщили ив СГК Кузбасса.

Фото: СГК Кузбасса

Тепловая камера была построена 30 лет назад и находится во дворе жилых домов – такие объекты рассчитаны на меньшую нагрузку, чем коммуникации, которые находятся под проезжей частью дорог.

Специалисты считают, что яма могла образоваться из-за возросшего автомобильного движения по участку, соединяющему проспекты Ленина и Октябрьский в районе городской ГИБДД. Другой причиной провала могла стать «усталость» самих железобетонных конструкций — коррозией арматуры и разрушением бетона, которые в процессе эксплуатации и интенсивного воздействия не выдержали нагрузки и разломились.

- Предварительный осмотр тепловых сетей в тепловой камере не выявил нарушений. Автомобиль получил минимальные повреждения — его владелец получит компенсационные выплаты на ремонт, - отметили в СГК.

Восстановить тепловую камеру и открыть движение через двор планируют в течение 1-2 дней.