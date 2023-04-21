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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:55

200 жителей Кузбасса нашли себе достойную работу на Всероссийской ярмарке вакансий

Одним из обладателей высокооплачиваемой должности стал многодетный отец из Кемерова
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасская ярмарка вакансий подарила 200 жителям региона достойную работу.

Кузбасская ярмарка вакансий подарила 200 жителям региона достойную работу.

200 кузбассовцев нашли себе достойную работу на завершившейся в Кузбассе в рамках нацпроекта «Демография» Всероссийской ярмарке вакансий. Одним из счастливых обладателей высокооплачиваемой должности - инженера по надзору за строительством в одной из ведущей промышленных компаний региона стал многодетный отец из Кемерово.

Подходящую работу с достойной оплатой мужчина искал с января. Удача, как и другим кузбасским соискателям, ему улыбнулась во многом благодаря открытой встрече с работодателем. Живое общение помогло сторонам обсудить все условия трудоустройства, подписать необходимый договор, уточнить правовые и другие важные вопросы контракта.

Статистика Всероссийской ярмарки вакансий показала, что, многим кузбассовцам удалось трудоустроиться на машиностроительные, угледобывающие предприятий, а также в строительные и транспортные организации региона.

Большие надежды связываем со вторым, Федеральным этапом Всероссийской ярмарки вакансий. Ожидаем, что он позволит привлечь работников именно из территорий с высоким уровнем безработицы на предприятия нашего региона, особенно в отрасли реального сектора экономики, которые сейчас испытывают острый дефицит кадров», - рассказал «КП» - Кемерово» министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

В ведомстве напомнили, что второй федеральный этап ярмарки пройдет на онлайн-платформе портала «Работа России» 23 июня и даст возможность соискателям со всей страны познакомиться с лучшими карьерными предложениями от ведущих российских работодателей.