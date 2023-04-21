200 жителей Кузбасса нашли себе достойную работу на Всероссийской ярмарке вакансий

Кузбасская ярмарка вакансий подарила 200 жителям региона достойную работу.

200 кузбассовцев нашли себе достойную работу на завершившейся в Кузбассе в рамках нацпроекта «Демография» Всероссийской ярмарке вакансий. Одним из счастливых обладателей высокооплачиваемой должности - инженера по надзору за строительством в одной из ведущей промышленных компаний региона стал многодетный отец из Кемерово.

Подходящую работу с достойной оплатой мужчина искал с января. Удача, как и другим кузбасским соискателям, ему улыбнулась во многом благодаря открытой встрече с работодателем. Живое общение помогло сторонам обсудить все условия трудоустройства, подписать необходимый договор, уточнить правовые и другие важные вопросы контракта.

Статистика Всероссийской ярмарки вакансий показала, что, многим кузбассовцам удалось трудоустроиться на машиностроительные, угледобывающие предприятий, а также в строительные и транспортные организации региона.

Большие надежды связываем со вторым, Федеральным этапом Всероссийской ярмарки вакансий. Ожидаем, что он позволит привлечь работников именно из территорий с высоким уровнем безработицы на предприятия нашего региона, особенно в отрасли реального сектора экономики, которые сейчас испытывают острый дефицит кадров», - рассказал «КП» - Кемерово» министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

В ведомстве напомнили, что второй федеральный этап ярмарки пройдет на онлайн-платформе портала «Работа России» 23 июня и даст возможность соискателям со всей страны познакомиться с лучшими карьерными предложениями от ведущих российских работодателей.