Общественный транспорт Кузбасс полностью переведут на природный газ

В Кузбассе планируют перевести весь общественный транспорт на природный газ. Для этого в регионе ускорят темпы строительства газовых сетей для развития газозаправочной инфраструктуры. Об этом на пленарном заседании III Всероссийского газомоторного форума «Мобилизация ресурсов отечественной промышленности для формирования новых точек роста российской экономики на базе использования природного газа», заявил губернатор Кузбасса, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев.

- Использование газа в качестве моторного топлива и автономная газификация дают весомое преимущество бизнесу и государству, существенно улучшают экономику, повышают инвестиционную и экологическую привлекательность российских регионов территорий, - сообщил Сергей Цивилев.

Напомним, в марте на заседании комиссии, было принято решение о ежегодном увеличении потребления газа в России.

- Для этого необходимо увеличить государственную поддержку перевода транспорта на газомоторное топливо, развивать сети криоАЗС, - отметил Сергей Цивилев.

Глава Кемеровской области поделился с представителями 59 российских регионов кузбасским опытом использования СПГ для карьерных самосвалов при добыче угля в регионе, а также обозначил планы газификации спортивно-туристического комплекса «Шерегеш.