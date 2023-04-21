В Радоницу в Кемерове запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ

Фото: администрация г. Кемерово.

В Радоницу, 25 апреля, в Кемерове запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот день общественный транспорт будет работать по расписанию буднего дня, при этом с 09:00 до 18:00 будут организованы дополнительные маршруты к кладбищам города, до 16:00. - в ж.р. Кедровка, в ж.р. Ягуновский и в пос. Боровой.

Так, на кладбище № 1 на Южном можно будет добраться на следующих автобусах:

№ 10 «ул. Кирова – Геологоразведка»

№ 80 «ТРК Променад 2 – остановка Детский сад»

№ 72 «Кладбище № 1 – Кладбище № 2 – Кладбище № 5»

№ 80А «д/п «Комсомольский» – Кладбище № 1 – Кладбище № 2».

Кладбище № 2 на Южном:

№ 6 «ОАО Химпром – кладбище № 2»

№ 17 «АТП №3 – п. Казачий – Кладбище № 2»

№ 70 «остановка «Парк Ангелов – Кладбище № 2»

№ 72 «Кладбище № 1 – Кладбище № 2 – Кладбище № 5»

№ 80А «д.п. Комсомольский – Кладбище № 1 – Кладбище № 2»

№ 85 «ТРК Променад 2 – 1-я линия – Кладбище № 2»

№ 99 «д.п. Шалготарьян – 1-я линия – Кладбище № 2»

Кладбище № 5 на Южном:

№ 17 «АТП №3 – п. Казачий – Кладбище № 2»

№ 70А «остановка «Парк Ангелов» – Кладбище № 5»

№ 72 «Кладбище № 1 – Кладбище № 2 – Кладбище № 5»

Солонечное кладбище:

Маршрут № 71 «ТУРР – Солонечное кладбище»

Кировское кладбище:

№ 73 «ДК Кировского, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище

№ 73т «ДК Кировского – Кладбище»

Кладбище в ж.р. Кедровка:

№ 74 «остановка «школа № 70» - Кладбище»

Кладбище ж.р. Ягуновский, Пионер:

Маршрут № 5 кл - «ж.р. Ягуновский – Кладбище – ж.р. Пионер»

Кладбище в пос. Боровой:

Маршрут № 127кл «Стела – кладбище в пос. Боровой»