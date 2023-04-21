Кемеровчанам предложили установить на сотовые телефоны приложение «МЧС России»

Мобильное приложение "МЧС России" поможет кемеровчанам найти выход в чрезвычайной ситуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Кемерова предложили установить на сотовые телефоны приложение «МЧС России». Оно поможет спасти себя и других в экстренной ситуации.

Мобильный сервис в качестве личного помощника поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, возникших возникнуть в быту или на отдыхе.

- Мобильное приложение позволяет узнать, как действовать в различных ситуациях, проверить свою готовность к преодолению опасностей, изучить рекомендации по гражданской обороне, быстро сориентироваться при оказании первой помощи, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе кемеровской мэрии.

В администрации областного центра Кузбасса добавили, что мобильное приложение доступно для операционных систем мобильных устройств iOS и Android.