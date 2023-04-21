Губернатор Кузбасса поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Фото: Цивилев. Live.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы региона Цивилев. Live.

Сергей Цивилев отметил, что в периоды испытаний государство и религиозные организации всегда были вместе. По его мнению, духовное единение в обществе сейчас важно, как никогда.

Губернатор пожелал всем верующим крепкого здоровья, физических и душевных сил, мира и тепла, а также помощи Всевышнего в добрых делах и служении Отечеству.

- Пусть праздник разговения приумножит веру в сердцах людей, принесет в нашу жизнь спокойствие, любовь и заботу о ближних и нуждающихся, - сказал глава региона.