В Кузбассе усилят темпы социальной газификации

Доступ к природному газу получат 22,2 тысячи домовладений Кузбасса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года вложат более 11 миллиардов рублей. В результате будут созданы условия для газификации 33 населенных пунктов. Доступ к природному газу получат 22,2 тысячи домовладений и более ста котельных, включая учебные заведения, социальные объекты и промышленные предприятия.

Об этом было рассказано в ходе состоявшегося в пятницу, 21 апреля, в Кемерове рабочего совещания по социальной газификации с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

На середину апреля от кузбассовцев уже поступило более двенадцати тысяч заявок о подключении в рамках догазификации.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, это поможет, в том числе, улучшить экологическую обстановку в регионе.

При этом отдельные категории жителей смогут получить адресную социальную помощь в размере до 90 процентов стоимости работ по газификации домовладения. Кроме того, Правительством Кузбасса утвержден порядок предоставления субсидий отдельным категориям граждан на выполнение комплекса работ внутри границ земельного участка - проектные и строительно-монтажные работы, покупку и установку газоиспользующего оборудования. Здесь сумма составит до ста тысяч рублей.