Россельхозбанк в Кузбассе запускает четвертый поток проекта «Школа Фермера»

Образовательный проект выпустил уже 100 фермеров. Фото: АО Россельхозбанк.

26 апреля стартует четвертый поток обучения в «Школе фермера». За два месяца 40 слушателей пройдут обучение по направлениям «Трансформация молочного скотоводства» и «Сельский и Агротуризм».

В Кузбасской ГСХА состоялась первая отборочная комиссия участников проекта. Каждый заявившийся рассказывал о своем хозяйстве и целях участия.

– Комиссия рассматривала в первую очередь заинтересованность людей в том, чтобы меняться, – подчеркнула начальник центра непрерывного образования Кузбасской ГСХА, куратор проекта «Школа фермера» Александра Декина. – Также для нас было важно увидеть болевые точки, понять цели наших участников, чтобы начать формировать программу мероприятий под конкретный набор. Среди заявившихся преобладают фермеры, занимающиеся молочным скотоводством. Есть участники, планирующие развивать сельский агротуризм, овцеводство. У всех разные планы на проект: одни ищут ответ на вопрос, как масштабировать производство, другие – как увеличить продуктивность. Кстати, в этом году именно в нашу «Школу фермера» заявились участники из Красноярского края, Новосибирска, Калуги, Казани и Московской области.

Как подчеркнула Александра Игоревна, в проекте расскажут, как стать успешным фермером и построить свой агробизнес, разберут передовые российские и зарубежные практики, познакомятся с экспертами в разных областях сельского хозяйства, ветеринарии, менеджмента и предпринимательства.

Образовательный проект по подготовке и повышению квалификации аграриев «Школа фермера» по итогам трех потоков обучения на базе Кузбасской ГСХА выпустил 100 квалифицированных и хорошо подготовленных специалистов для АПК Кузбасса.

Партнерский материал.

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