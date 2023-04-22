Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 апреля 2023 4:58

172 кузбассовца за сутки заразились коронавирусом

Один человек скончался
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в Кемеровской области было выявлено 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по эпидситуации.

Одному человеку не удалось побороть вирус - он скончался. Всего за время пандемии жертвами ковида стали 2 990 человек.

С начала распространения коронавируса в Кузбассе было зарегистрировано 224 770 случаев заболевания. 219 985 выздоровели (222 только за последние сутки), 1 785 остаются на лечении.