172 кузбассовца за сутки заразились коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в Кемеровской области было выявлено 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по эпидситуации.

Одному человеку не удалось побороть вирус - он скончался. Всего за время пандемии жертвами ковида стали 2 990 человек.

С начала распространения коронавируса в Кузбассе было зарегистрировано 224 770 случаев заболевания. 219 985 выздоровели (222 только за последние сутки), 1 785 остаются на лечении.