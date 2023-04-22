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НовостиОбщество22 апреля 2023 5:20

В Кемерове запретили парковку на участке улицы Мичурина

Это сделано, чтобы обеспечить двухполосное движение
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В областном центре Кузбасса на участке улицы Мичурина (от дома №45А до проспекта Ленина) была запрещена парковка с целью обеспечения двухполосного движения и увеличения пропускной способности.

Так, на участке установили дополнительные дорожные знаки с запретом на остановку и стоянку, чтобы минимизировать длительность заторов от улицы Сарыгина до проспекта Ленина, возникающих из-за перекрытия движения по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

В планах проводить фотофиксацию нарушения ПДД мобильными комплексами.