В Кемерове запретили парковку на участке улицы Мичурина

Фото: администрация г. Кемерово

В областном центре Кузбасса на участке улицы Мичурина (от дома №45А до проспекта Ленина) была запрещена парковка с целью обеспечения двухполосного движения и увеличения пропускной способности.

Так, на участке установили дополнительные дорожные знаки с запретом на остановку и стоянку, чтобы минимизировать длительность заторов от улицы Сарыгина до проспекта Ленина, возникающих из-за перекрытия движения по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

В планах проводить фотофиксацию нарушения ПДД мобильными комплексами.