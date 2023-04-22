Кемеровские врачи извлекли из бронхов мужчины кусок мяса и пластиковый колпачок

Фото: Telegram-канал Беглов_Zdrav

Врачи ККБСМП имени М.А. Подгорбунского помогли пациенту, который обратился к ним с жалобами на одышку, затрудненное дыхание и боли в груди. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале.

Выяснилось, что в бронхах мужчины сразу два инородных тела: в левом - пластиковый колпачок от аэрозоля для горла, в правом - кусок мяса 7-8 мм.

Врачи немедля извлекли обнаруженное бронхоскопом, теперь жизнь пациента в безопасности, однако, если бы он вовремя не обратился за помощью, последствиями могли бы стать пневмония или гнойное воспаление легких.