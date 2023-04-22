Вильфанд рассказал, когда кузбассовцам ждать весны

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По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, весна на запад Сибири придет с отступлением от нормы на полторы недели, то есть ближе к концу апреля.

- Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия - в эти регионы на 7-10 дней позже весна придет, к концу апреля, - сказал метеоролог ТАСС.

Он отметил, что аномалии в Сибири были суровыми - на 10-15 градусов ниже нормы, однако уже со грядущей недели отклонения будут примерно на 3-4 градуса ниже нормы.