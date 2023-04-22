Кемеровские автоинспекторы поймали угонщиков «семерки»

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне к правоохранителям обратился кемеровчанин, который сообщил, что со двора одного из домов на проспекте Московском был угнан его автомобиль ВАЗ-2107.

Чтобы поймать угонщиков, в городе ввели план «Перехват» и разослали ориентировки всем полицейским нарядам. В результате на одной из улиц была замечена похожая по описанию машина. Из-за проигнорированного требования об остановке пришлось устраивать погоню.

- Через некоторое время он остановился, бросив авто посреди проезжей части, и вместе с пассажиром попытался скрыться бегством, - рассказали в МВД Кузбасса.

Побег не удался - обоих мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовные дела. Теперь угонщики рискуют лишиться свободы на срок до пяти лет. Авто было возвращено владельцу.