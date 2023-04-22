В Кузбассе мужчина погиб под колесами поезда

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера вечером в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России сообщили, что недалеко от станции «Абагуровский разъезд» от столкновения с поездом пострадал человек.

Прибыв на место, транспортные полицейские выяснили, что 59-летний кузбассовец, будучи пьяным, переходил ж/д пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, однако попытки избежать столкновения были тщетны. Мужчина от удара скончался.

Транспортная полиция передала материалы в Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК для проведения процессуальной проверки.