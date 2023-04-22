В Новокузнецке спасатели соревновались в забеге на 25-этажку

Фото: «Агентстве по защите населения и территории Кузбасса»/ ВКонтакте

В Новокузнецке прошли региональные соревнования «Вертикальный вызов», участниками которых стали огнеборцы и спасателей.

Среди задач для участников было преодоление 25 этажей жилого дома в полном обмундировании и на скорость. Базой встречи стал один из жилых комплексов города.

В соревнованиях приняли участие 16 команд, в том числе пожарные-спасатели «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» (которые заняли 6-е и 7-е места), сотрудники федеральной противопожарной службы и горноспасатели.